Александр Коваленко отметил, что таких примеров множество.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что в 2014 годуроссиянами на смех поднимались украинские БТР-4 с противо-кумулятивной решеткой.

"Как только их не называли, и загон, и зверинец, но в итоге, именно эти решетки стали ставится и на российских танках (Т-90 "Прорыв") и БТР, в частности БТР-82АТ. Украинский МиГ-29МУ2 который позволял использовать управляемые бомбы и ракеты класса "воздух-поверхность". Российские псевдо-эксперты подняли тогда на смех такую модернизацию МиГ-29, хотя сами вплотную занялись аналогичной работой у себя", - написал он.

Эксперт отметил, что таких примеров множество.

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"Один из них - демонстрация на Международном военно-морском салоне МВМС-2019 в Санкт-Петербурге берегового противокорабельного ракетного комплекса "Рубеж-МЭ", облегченная версия БПРК "Бал-Э", на шасси "КамАЗ" (8х8), с 4 ракетами на СПУ и ТПМ вместо 8. Данный БПРК "Рубеж-МЭ", своей концепцией один в один был копией украинского ПКРК "Нептун". Практика многолетнего применения БПРК "Бал-Э" показала, что наличие 8 ракет в СПУ и ТПМ чрезмерное и не эргономичное, а используемое гусеничное шасси, при всех его преимуществах, не достаточно мобильное", - рассказал Коваленко.

Он утверждает, что таким образом, российский ВПК попросту слизал сливки с украинской разработки, и на скорую руку внедрил их в новый комплекс, который, в том числе, планируется поставлять на экспорт.

"В целом, российский ВПК, при явном своём преимуществе, практически всегда занимался кражей идей, а не их генерацией", - добавил аналитик.

"Поделки" российских оккупантов

На днях в России представили дистанционно управляемый зенитный боевой модуль на базе БТР-82А, который лишь подтверждает факт глубочайшей деградации научно-технической мысли в России, что не может не радовать, отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

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