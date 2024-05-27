Сообщается, что один из БПЛА прилетел на хутор Джанхот, расположенный совсем рядом с дворцом Путина.

Целью одной из последних атак украинскими дронами мог быть дворец Путина в Геленджике, пишет Telegram-канал NEXTA Live.

Сообщается, что, по информации губернатора Краснодарского края, обломки беспилотника "повредили недостроенное здание" в селе Криница. Еще один дрон прилетел на хутор Джанхот, расположенный совсем рядом с дворцом Путина.

"В Кринице расположены виноградники и винодельня, которая может относиться к резиденции российского диктатора", - говорится в сообщении. Видео дня

При этом напоминается, что ранее дроны уже пролетали рядом с территорией дворца, в ночь на 17 мая БПЛА пролетели возле резиденции Путина.

В России случайно "засветили" резиденцию Путина

Напомним, ранее сообщалось, что ФСО России "из-за полного идиотизма" попала в гигантский скандал - служба случайно раскрыла все тайны резиденции Путина в Ново-Огарево ("Объект 53").

Отмечается, что данная резиденция считается одним из самых засекреченных объектов РФ. Именно там живет Путин, проводит встречи (сделана копия кабинета в Кремле), там проходят совещания Совбеза, может находится бункер и т.д…

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