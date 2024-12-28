Отмечается, что операция существенно снизила потенциал врага по проведению воздушных налетов ударных БпЛА по гражданской инфраструктуре Украины.

26 декабря Воздушные силы ВСУ вместе с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по защищенному объекту Вооруженных сил РФ в Орловской области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"В результате огневого поражения уничтожен склад хранения, обслуживания и ремонта дронов-камикадзе "Shahed", который состоял из ряда бетонных защищенных сооружений", - сообщили в ГШ.

Кроме того, отмечается, что эта боевая операция существенно снизила потенциал врага по проведению воздушных налетов ударных БпЛА по гражданской инфраструктуре Украины.

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В Генштабе отметили, что ВСУ обладают подробной информацией об объектах вооруженных сил РФ, поэтому работа по выявлению и поражению целей на территории РФ будет продолжаться и в дальнейшем.

РФ масштабировала производство "Шахедов"

Как сообщал УНИАН, Россия масштабировала производство "Шахедов" накануне зимней кампании против Украины.

Российский завод в специальной экономической зоне "Алабуга" (Республика Татарстан) изготовил 5760 дронов "Шахед" с января по сентябрь 2024 года. Это вдвое больше, чем было выпущено в 2023 году. Завод уже заключил соглашение на производство 6000 дронов до сентября 2025 года.

Также Россия активно разрабатывает низкотехнологичные дроны-приманки похожие на "Шахед", которые используются для преодоления систем ПВО Украины. До конца года россияне планируют изготовить до 10 тысяч таких приманок.

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