Все имеющиеся успехи за наемниками и боевиками псевдореспублик, отмечает источник.

Частная военная компания "Вагнер" после захвата Соледара Донецкой области потеряла свою мощность. Впрочем, без "вагнеровцев" и боевиков "ЛДНР" у кадровых российских войск ничего не получается.

Как сообщает проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на информированный источник, Минобороны РФ "Вагнеру" фактически указало на дверь, типа: "Все, конец, доигрывайте".

При этом на фронте все успехи в наступлении сейчас за "Вагнером" и боевиками "ЛДНР".

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"Кадровые части миноборонщиков - это шаг вперед и два назад, у них почти ничего не получается. Мобилизованные - с такой организацией, как с ними - такой же и результат, просто бесцельный расход. До Соледара Вагнер был мощной силой. Потом в кабинетах все переиграли", - отметил источник.

Как рассказал собеседник проекта, все "значимые достижения на поле боя" якобы были за "вагнеровцами", а "все без исключения отступления и перегруппировки" - за кадровыми военными ВС РФ.

"Сейчас большую мобилизацию откровенное срывает именно Генштаб, и срывает по той, причине, что просто не может управляться с получаемыми силами. На гражданке во многих кабинетах уже и не думают о военной победе. Пускай Герасимов расскажет, что на самом деле случилось в эти дни под Угледаром... И ведь это были у Герасимова профессиональные морпехи, а не мобилизованные", - отметил источник.

"Вагнер" на войне против Украины

"Вагнеровцы" воюют практически с первого дня полномасштабной войны в Украине. Однако ЧВК Пригожина оказалась слишком малочисленной, поэтому летом 2022 года он начал массово вербовать заключенных в свою частную армию.

Согласно подсчетам фонда "Русь сидящая", в целом Пригожин смог завербовать около 50 тысяч российских заключенных однако около 40 тысяч из них всего за полгода боев были убиты, искалечены, взяты в плен или просто сбежали.

После потери большей части боевиков "Группа Вагнера" оказалась на грани выживания. При этом у Пригожина появились проблемы с вербовкой новых заключенных, что вынудило его объявить о прекращении набора "добровольцев" в российских тюрьмах.

В то же время" Вагнер " фактически не имеет успехов на поле боя. Несколько месяцев штурмов Бахмута оказались неудачными. Окрестности города засыпаны трупами наемников. В то же время зэки Пригожина смогли захватить соседний Соледар, но потери иностранные разведки сочли неоправданными.

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