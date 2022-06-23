Агрессор продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.

Украинцев предупредили о серьезной угрозе с Черного моря. В его акватории находится пять вражеских носителей крылатых ракет морского базирования.

Об этом говорится в новой сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

"Корабли черноморского флота в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и ведения разведки. Агрессор продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря", - говорится в сообщении.

По информации Генштаба, в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится пять носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Суммарный залп составляет до 40 ракет. Именно поэтому важно не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Ранее УНИАН уже сообщал, что россияне дважды атаковали Одессу, обе ракеты удалось уничтожить над морем.

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