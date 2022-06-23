В целом, за сутки на юге страны уничтожены 20 оккупантов, а также ликвидированы самоходная гаубица, зенитная установка, тягач, 4 единицы автомобильной техники и 2 склада боеприпасов.

В течение суток 22 июня враг дважды атаковал Одесскую область, обе ракеты уничтожены над морем подразделениями противовоздушной обороны.

Об этом сообщило Оперативное командование "Пивдень" по итогам за 22 июня относительно оперативной обстановки в зоне ответственности.

Как отмечается, ситуация на Николаевско-Херсонском направлении сложная, но контролируемая.

"Противник продолжает ведение боевых действий в контрбатарейной тактике на рубежах обороны. Вертолетом нанесен удар по нашим позициям, но под нашим огнем в ответ Ка-52 быстро ретировался", - отмечает командование.

Согласно сообщению, в течение суток враг совершил три ракетных удара по южным регионам.

Кроме Одесщины, состоялся массированный ракетный удар из 7 ракет типа "Оникс" по Николаеву. Поражена производственная и социальная инфраструктура города. В результате попаданий в нескольких районах областного центра возникли пожары. Горела сухая трава и емкости с подсолнечным маслом. Масштабный пожар на площади более 300 кв. м ликвидирован. По уточненным данным, погиб один и ранены два гражданских лица.

Также продолжается военная операция по поражению сил и средств противника на острове Змеином - зафиксировано попадание в еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

В целом, за сутки в ходе выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач в операционной зоне уничтожены 20 оккупантов, а также выведены из строя безвозвратно: самоходная гаубица "Мста-С", 23-мм зенитная установка, тягач, 4 единицы автомобильной техники. Кроме того, ликвидированы 2 вражеских склада боеприпасов в Херсонской области.

"Окончательные вражеские потери доразведываются", - указано в сообщении.

Также командование информирует, что корабельная группировка вражеского флота сейчас составляет 5 ракетных и 3 больших десантных корабля.

"Усиление шторма заставило провести определенную рокировку сил, но сути задачи и силы угрозы это не меняет. Также повышается вероятность бесконтрольного движения морских мин, в частности, в направлении побережья", - отмечают в ОК "Пивдень".

Как сообщал УНИАН, вечером 22 июня начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко заявил, что украинские военные сбили вражескую ракету, запущенную по Одесской области.

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