В областном центре говорят, что и без подсказок уже давно начали подготовку фортификаций.

Днепропетровскую область уже готовят к обороне. Это делают без лишнего разглашения, заявил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем Телеграмм.

"На фоне последних заявлений об обороне Днепропетровщины. Предлагаю всем успокоиться. Или вы думаете, что военные должны выйти с картой и показать широкой общественности, где и какие укрепления они построили? Это закрытая информация, в стране война", - подчеркнул он.

По словам Лукашука, оборонительные укрепления вокруг Днепропетровской области уже обустраивают и "этот процесс начался не вчера". Он отметил, что возведением фортификаций совместно занимаются Министерство обороны, военные и областная администрация.

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"А вот разгон паники нам сейчас точно не поможет. Больше веры в ВСУ", - добавил Лукашук.

Жорин призвал готовиться к обороне Днепропетровщины

Как писал УНИАН, ранее сегодня заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин призвал начать подготовку к обороне Днепропетровской области уже сейчас, чтобы не делать это в спешке в последний момент. По его словам, к этому побуждает ситуация на Покровском направлении.

Почти одновременно с Жориным похожий по посылу пост в своем Фейсбуке опубликовала нардеп Марьяна Безуглая. По ее словам, "Селидово уже преимущественно россиянами завоевано" и в "Купянск они зашли" (что на самом деле довольно далеко от правды). Учитывая это, нардеп призвала "готовить круговую оборону" города Павлоград в Днепропетровской области (100 км к северо-западу от Покровска) и города Изюм в Харьковской области (50 км к западу от ближайшей точки фронта).

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