Как сообщил президент, лишнего нам не нужно.

Для украинского народа война с Россией закончится только тогда, когда мы заберем все свое. Украина стремится вернуть мир на собственную землю, и ничего лишнего нам не надо.

Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский во время онлайн-выступления перед студентами ведущих французских университетов.

"Война закончится для украинского народа только тогда, когда мы вернем свое. Это правда. Я откровенно говорю: нам не нужно лишнего… Мы хотим вернуть мир в наше государство, на нашу землю. Россия поочередно забирала, оккупировала все наши права: право на нашу землю, право выбора, наконец мы дошли до права жить", — сообщил Зеленский.

По словам президента, сейчас Украина борется за свое право на жизнь и при этом теряет лучших украинцев. Глава государства объяснил, что эффективные переговоры с Россией возможны только тогда, когда она признает катастрофичность своих решений и будет готова понести справедливое наказание за свои преступления.

Однако с каждым освобожденным селом, где обнаруживаются следы массовых казней и пыток мирных жителей, как в Буче, Ирпене и Мариуполе, желания беседовать с РФ становится все меньше. Но даже если переговоры будут продолжаться, они должны вестись в формате диалога, а не ультиматумов, как это делает Россия.

Напомним, ранее Зеленский объявил два условия, при каждом из которых все дипломатические беседы с РФ прекратятся. Первое — проведение псевдореферендума по созданию так называемой "ХНР". Второе — уничтожение защитников Мариуполя, которые обороняются на "Азовстали".

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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