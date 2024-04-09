В РФ утверждают, что ракета "Нептун" была перехвачена у побережья Крыма.

В ночь на 9 апреля в Севастополе произошли два взрыва — первый около 01:00, а второй спустя 30 минут. Российское министерство обороны сообщило, что сбило украинскую ракету "Нептун" над водами Крыма.

Капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко в интервью телеканалу 24 Канал рассказал, может ли ракета "Нептун" долететь до Крыма.

Рыженко заявил, что "Нептун" — это ракета, которая изначально предназначалась для поражения кораблей, но теперь ее модифицировали для ударов по целям на суше. По его словам, такая модификация даже проще в реализации.

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По словам Рыженко, модернизированная ракета ведет себя как "Шахед". При этом военный уточнил, что ракета оснащена специальным чипом, благодаря чему она может управляться подобно беспилотнику-камикадзе, и использует инерционную систему наведения в сочетании с GPS. То есть, по мнению эксперта, вполне возможно, что данная ракета может запускаться по целям в Крыму.

"Была еще информация, что также увеличили дальность. Это позволяет ей наносить удары по целям в Крыму", — сообщил Рыженко.

В то же время эксперт уточнил, что еще точной информации нет и нужно ожидать официального подтверждения от властей Украины.

По данным Wikipedia, официальная дальность полета "Нептуна" составляет до 280 километров, но 24 Канал сообщает, что по неофициальной информации дальность поражения увеличили до 400 километров.

Взрывы в Крыму - детали

Ранее СМИ сообщали, ссылаясь на источник в разведке, что в Севастополе, находящемся под временным контролем РФ, в Крыму была взорвана электроподстанция.

Также британская разведка провела анализ успешных атак Вооруженных сил Украины по целям в Крыму. Отмечается, что 24 марта украинские Воздушные силы нанесли серию ударов по территории полуострова. Среди пораженных объектов был коммуникационный центр Черноморского флота, расположенный в Севастополе.

В сообщении Военно-Морских Сил указывается, что в результате успешной операции были, предположительно, повреждены не только два крупных десантных судна — "Ямал" и "Азов", но также и корабль разведки "Иван Хурс".

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