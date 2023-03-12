Отмечается, что из-за войны уровень смертности в российских регионах значительно выше, чем в Москве или Санкт-Петербурге.

Из-за войны России против Украины в российских регионах фиксируется значительно более высокий уровень смертности, чем в более состоятельных городах Москва или Санкт-Петербург.

"Поскольку Россия продолжает испытывать чрезвычайно тяжелые потери, влияние существенно различается в регионах России. В зависимости от численности их населения, самые богатые города - Москва и Санкт-Петербург - остались относительно без потерь", - сообщает в Twitter Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

В то же время, как отмечают в разведке, это особенно касается семей российских элит.

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Так, 21 февраля 2023 года во время обращения президента РФ Владимира Путина к россиянам на кадрах можно было увидеть российских чиновников в первых двух рядах аудитории. "Известно, что дети ни одного из них не служат в армии", - сказано в сообщении.

"Во многих восточных регионах вероятно, что смертность возрастает в процентном отношении к количеству населения в 30+ раз выше, чем в Москве. На местах, в наибольшей степени страдают этнические меньшинства. В Астрахани около 75% потерь приходится на казахское и татарское меньшинства", - сказано в сообщении.

"Поскольку российское Министерство обороны стремится устранить постоянную нехватку боевого персонала, обособленность более состоятельных и влиятельных членов российского общества, весьма вероятно, будет оставаться главным вопросом", - сказано в сообщении.

Потери России в Украине на 12 марта - данные Генштаба ВСУ

Как писал УНИАН, общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения достигли ориентировочно 159090 человек личного состава.

Также Россия потеряла: 3466 танков, 6769 боевых бронированных машин, 2487 артиллерийских систем, 259 средств противовоздушной обороны, 5348 автомобильной техники и автоцистерн.