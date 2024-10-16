Дешевые дроны в Украине навсегда изменили танковую войну, - The Telegraph

Сегодня танки редко используются для массированных атак, как это было в прошлом, и их экипажи действуют осторожнее, чем когда-либо.

Широкомасштабная война России против Украины не сделала танки устаревшими, но заставила их операторов действовать более осторожно.

Как пишет The Telegraph, фронт заполонили небольшие беспилотники. Угроза со стороны этих дронов, которые могут нести гранаты или взрывчатку, заставляет танкистов прятаться и действовать скрытно, чтобы выжить.

"Дроны пересекают воздушное пространство, охотясь на ценные цели, такие как бронетехника и артиллерия", - отмечает Дэвид Кириченко для Центра анализа европейской политики в Вашингтоне.

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Это привело к существенным изменениям в тактике применения танков. Новая "эра осторожного танка" сильно отличается от прошлых времен, когда танки могли свободно передвигаться по полю боя даже в дневное время. Тогда главные угрозы включали минирование, артиллерию, ручные противотанковые средства и другие танки, но не дроны.

Однако новейшие беспилотники кардинально изменили правила игры, и это стало очевидным с началом российского вторжения в Украину в 2022 году. Российские танковые колонны, которые пытались прорваться в Киев, были постоянно под наблюдением украинских дронов, что позволяло артиллерии и противотанковым силам эффективно устраивать засады.

К 2023 году ситуация осложнилась с появлением FPV-дронов, которые могут атаковать танки с незащищенных углов - сверху или сзади. Украина сейчас производит около трех миллионов таких дронов в год, а Россия старается не отставать.

Большинство танков были спроектированы для защиты от атак с фронта или по бокам, но беспилотники способны наносить удары с непредсказуемых направлений. Как отметил танкист по имени Богдан, "дрон FPV за 500 долларов может уничтожить танк стоимостью миллионы".

FPV-дроны стали одной из главных угроз для танков обеих сторон конфликта. По данным аналитиков Oryx, за время войны Россия потеряла около 3300 танков, что составляет количество, равное ее довоенному запасу. Украина потеряла почти 900 танков, что также равно запасу перед войной.

Сегодня танки редко используются для массированных атак, как это было в прошлом, и их экипажи действуют осторожнее, чем когда-либо. Танки работают из-под прикрытия и используют дополнительные средства защиты, чтобы минимизировать риски от дронов.

Хотя танки потеряли свою прежнюю эффективность, как отмечает танкист Виктор, они остаются важным элементом на поле боя. Однако беспилотники навсегда изменили характер танковой войны.

Украинские дроны на фронте

Журналисты Forbes отмечают, что украинские дроны сейчас могут поражать ночью не только статическую, но и подвижную технику врага. В частности издание пишет об украинском дроне из группы Nemesis, который уничтожил вражеский "танк-черепаху".

Между тем командир батальона К-2 54 ОМБр Кирилл Верес раскритиковал украинские разработки дронов. Он отметил, что из сотен компаний-производителей БпЛА, на самом деле эффективными являются только пять. По словам военных, для бойцов уже стало привычным дорабатывать полученные дроны, чтобы те могли выполнять боевые задачи.

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