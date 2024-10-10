В Украине много заявляют о массовом производстве дронов, но на самом деле ситуация далеко не такая оптимистичная, поскольку большое количество беспилотников, которые поступают на фронт, - это просто "летающие табуретки" ненадлежащего качества. Об этом рассказал Герой Украины, командир батальона К-2 54 ОМБр Кирилл Верес в интервью 24 каналу.
Военный отмечает, что согласно заявлениям, в Украине сотни производителей дронов стоит на закупках в Министерстве обороны, однако эффективно работать могут только пять, а все остальные - "летающие табуретки".
"И стоит (дрон) у меня, я на него смотрю и думаю, если он упадет москалю на голову - вот это будет успех. Пусть уже на голову кому-то упадет", - отмечает военный.
Он отмечает, что это обычная практика для любого батальона: купил дрон - доделал:
"Но какие-то дроны надо доделать за три часа и потратить на это собственные 20 долларов, или пять часов, заплатив 150 долларов".
Военный отмечает: если дрон уже утвердили, то он должен нормально работать, пусть даже стоит на 10 тысяч гривен дороже, но за эти деньги будет иметь надлежащее качество.
Дроны в войне в Украине
Недавно ВСУ впервые уничтожили российский танк так называемым дроном-"драконом" (БПЛА, который распыляет термитную смесь).
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что его страна выделит 400 млн евро на разработку передовых беспилотников вместе с Украиной.
Тем временем ВСУ на днях поразили склад российских БПЛА, одним ударом уничтожив 400 "Шахедов".