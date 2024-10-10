Большинство приобретенных дронов нуждаются в доработке на месте.

В Украине много заявляют о массовом производстве дронов, но на самом деле ситуация далеко не такая оптимистичная, поскольку большое количество беспилотников, которые поступают на фронт, - это просто "летающие табуретки" ненадлежащего качества. Об этом рассказал Герой Украины, командир батальона К-2 54 ОМБр Кирилл Верес в интервью 24 каналу.

Военный отмечает, что согласно заявлениям, в Украине сотни производителей дронов стоит на закупках в Министерстве обороны, однако эффективно работать могут только пять, а все остальные - "летающие табуретки".

"И стоит (дрон) у меня, я на него смотрю и думаю, если он упадет москалю на голову - вот это будет успех. Пусть уже на голову кому-то упадет", - отмечает военный.

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Он отмечает, что это обычная практика для любого батальона: купил дрон - доделал:

"Но какие-то дроны надо доделать за три часа и потратить на это собственные 20 долларов, или пять часов, заплатив 150 долларов".

Военный отмечает: если дрон уже утвердили, то он должен нормально работать, пусть даже стоит на 10 тысяч гривен дороже, но за эти деньги будет иметь надлежащее качество.

Дроны в войне в Украине

Недавно ВСУ впервые уничтожили российский танк так называемым дроном-"драконом" (БПЛА, который распыляет термитную смесь).

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что его страна выделит 400 млн евро на разработку передовых беспилотников вместе с Украиной.

Тем временем ВСУ на днях поразили склад российских БПЛА, одним ударом уничтожив 400 "Шахедов".

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