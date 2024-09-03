Силы обороны Украины уничтожили, в частности, еще 45 российских танков.

Продолжается война в Украине, и за минувшие сутки противник потерял 1360 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. При этом отмечает, что с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины общие боевые потери ориентировочно составили около 618960 человек.

Также было уничтожено много вражеской техники и вооружения:

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танков - 8611 (+10 за минувшие сутки);

боевых бронированных машин - 16821 (+35);

артиллерийских систем - 17664 (+18);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 14573 (+36);

крылатых ракет - 2578 (+21);

автомобильной техники и автоцистерн - 23972 (+47);

специальной техники - 3003 (+9).

Кроме того, с 24 февраля 2022 года уничтожено 28 кораблей/катеров, одна подводная лодка, 1177 РСЗО, 940 средств ПВО, 368 самолетов, 328 вертолетов.

Также Воздушные силы сообщили, что в ночь на 3 сентября 2024 года враг нанес удар тремя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Крыма, управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из Курской области РФ и 35-ю ударными БПЛА типа Shahed-131/136 (районы пусков - Курская обл., мыс Чауда - Крым).

В результате противовоздушного боя сбито 27 ударных БПЛА Shahed-131/136, шесть - локально потеряны. Отмечают, что информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Также сообщили, что еще два вражеских беспилотника полетели в направлении Белгородской области и оккупированной Донецкой области.

По информации Воздушных сил, противовоздушная оборона работала в Киевской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

Важные новости Украины о войне

Как сообщал УНИАН, Покровское направление на фронте остается одним из самых горячих, там продолжаются постоянные бои.

По данным Института изучения войны, возле одного из населенных пунктов в Донецкой области украинские воины смогли восстановить позиции. Речь идет о восстановлении позиций на юго-западе Новогродовки (юго-восточнее Покровска).

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