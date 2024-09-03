Продолжается война в Украине, и за минувшие сутки противник потерял 1360 человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. При этом отмечает, что с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины общие боевые потери ориентировочно составили около 618960 человек.
Также было уничтожено много вражеской техники и вооружения:
- танков - 8611 (+10 за минувшие сутки);
- боевых бронированных машин - 16821 (+35);
- артиллерийских систем - 17664 (+18);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14573 (+36);
- крылатых ракет - 2578 (+21);
- автомобильной техники и автоцистерн - 23972 (+47);
- специальной техники - 3003 (+9).
Кроме того, с 24 февраля 2022 года уничтожено 28 кораблей/катеров, одна подводная лодка, 1177 РСЗО, 940 средств ПВО, 368 самолетов, 328 вертолетов.
Также Воздушные силы сообщили, что в ночь на 3 сентября 2024 года враг нанес удар тремя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Крыма, управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из Курской области РФ и 35-ю ударными БПЛА типа Shahed-131/136 (районы пусков - Курская обл., мыс Чауда - Крым).
В результате противовоздушного боя сбито 27 ударных БПЛА Shahed-131/136, шесть - локально потеряны. Отмечают, что информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Также сообщили, что еще два вражеских беспилотника полетели в направлении Белгородской области и оккупированной Донецкой области.
По информации Воздушных сил, противовоздушная оборона работала в Киевской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.
Важные новости Украины о войне
Как сообщал УНИАН, Покровское направление на фронте остается одним из самых горячих, там продолжаются постоянные бои.
По данным Института изучения войны, возле одного из населенных пунктов в Донецкой области украинские воины смогли восстановить позиции. Речь идет о восстановлении позиций на юго-западе Новогродовки (юго-восточнее Покровска).