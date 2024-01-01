В случае деоккупации Крыма стоимость и усилия на оборону для Украины резко уменьшатся.

Стоимость и вызовы обороны Украины будут резко отличаться, в зависимости от того,вернется в ли Украину оккупированный Крым, или останется в руках России. Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны, анализируя различные сценарии.

"Рассмотренные линии января 2022 года предполагают, что Россия удержит Крым. Однако если Украина освободит полуостров вместе с оккупированными Россией линиями на юге, то непосредственная угроза Херсону, Николаеву и Одессе исчезнет, а угроза Мелитополя резко уменьшится", - отмечают в ISW.

Аналитики отмечают, что Мариуполь в таком случае остается единственным крупным прифронтовым городом на юге, что уменьшает глубину обороны региона и требует высокого уровня подготовленных и мобилизованных украинских сил для защиты.

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Кроме того, отмечается, что освобождение Крыма в значительной степени устраняет угрозу российских десантных операций против юго-западного украинского побережья, а также российскую ракетную угрозу кораблям, пытающимся пройти через Черное море.

"Необоснованные дискуссии об "историческом праве" России на Крым, который сама Россия признала частью независимой Украины, скрывают высокие военные и финансовые расходы, которые Украине и ее союзникам придется платить, пока Россия оккупирует полуостров", - заключают аналитики.

Освобождение Крыма

Как сообщал УНИАН, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ВСУ уже уничтожили 20% кораблей ЧФ РФ.

Военный эксперт Александр Коваленко в своем комментарии отметил, что Крым для российских оккупантов должен был стать "оплотом и опорой в их оккупации всей южной Украины, а превратился в бремя, от которого больше проблем и потерь, чем профита". Он считает, что наступит момент, когда содержание Крыма для Москвы станет еще более проблематичным.

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