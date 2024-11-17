По словам военного, для этого у украинцев есть внутренняя сила.

У Украины есть шансы деоккупировать территорию, которую захватили российские захватчики. Такое мнение высказал командир "Грузинского национального легиона" Мамука Мамулашвили в интервью OBOZ.UA.

"Во-первых, у нас для этого есть внутренняя сила. Во-вторых, мы показали, что даже не имея вооружения Украина может оказывать сопротивление. Не так давно, Зеленский сказал, что из того вооружения, которое партнеры обещали передать, Украина получила 10%. И я с этим согласен. К сожалению, Запад не повлиял, не предоставил достаточно помощи, а помощь, которую мы получали, она была запоздалой для боевых действий. Она поступала на несколько месяцев позже, чем была нужна", - отметил боец.

Мамулашвили подчеркнул, что при таких сложных условиях ВСУ должны были на многих участках отступать.

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"И это все, что мы имели с начала полномасштабной войны. Хотя Украина просила помощи еще с 2014 года и не получила абсолютно ничего. Украина своими силами пыталась остановить врага с 2014 года и с небольшой помощью Запада, пытаемся сделать это сейчас", - отметил командир легиона.

По словам военного, противник на фронте сейчас продвигается хоть и маленькими шагами, однако пытается это делать на разных направлениях. Сейчас есть участки, которые находятся в очень активной обороне со стороны украинских войск.

"Но, к сожалению, есть участки, где они продвинулись вперед и я еще раз повторюсь - без оружия их трудно сдерживать. У врага преимущество в соотношении людей и преимущество в количестве вооружения. У нас нет ни одного, ни другого. То, что мы продержались до сих пор, это произошло за счет боевого духа украинцев и грузин, в том числе", - считает Мамулашвили.

Война в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, в Запорожье украинские военные благодаря HIMARS нанесли удар по скоплению личного состава российских оккупантов, где присутствовали по меньшей мере 30-40 человек. Также на видео можно увидеть использование кассетных боеприпасов для поражения эвакуационной группы вблизи населенного пункта Таврия, Васильевский район.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские пилоты F-16 сбили около 10 воздушных целей во время последней массовой воздушной атаки РФ. По его словам, мир видит то, что происходит, а именно видит защиту Украины от "абсолютного зла", которое не понимает ничего, кроме языка силы.

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