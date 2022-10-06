7 октября Путин будет отмечать день рождения.

В Вооруженных силах Украины не исключают провокаций со стороны российских захватчиков на день рождения президента Российской Федерации Владимира Путина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов рассказал во время онлайн-брифинга.

В частности, у него спросили, чего ожидать от поведения врага, завтра, 7 октября, потому что у президента РФ Владимира Путина будет день рождения.

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"Учитывая навязчивость каких-то там памятных дат или каких-то сакральных дат нашего врага, мы помним, что на День нашей независимости противник осуществлял массированные удары, применял все возможные виды оружия, чтобы посеять панику в наших рядах и наносить максимальное поражение как гражданской, так и военной инфраструктуре", - сказал Громов.

"Не исключается, конечно, что противник будет пытаться все же сделать и на день рождения своего вождя... Может это будет по его команде, может это будет самостоятельное принятие решения любыми военными руководителями. Если это будет принятие решения самостоятельное военными руководителями, - то больше всего, хотелось бы, чтобы они "накосячили"... и были приняты дальнейшие кадровые решения в отношении руководящего состава Вооруженных сил страны-агрессора", - заявил Громов.

"А для наших военнослужащих это будет обычный день. Они будут конечно выполнять свои обязанности. Единственное, пожалуй они будут стараться как можно больше дать противнику возможности побывать на концерте Кобзона", - сказал Громов.

Как известно, 7 октября Путин будет отмечать день рождения. Российскому диктатору исполнится 70 лет.

В Генштабе заговорили об угрозе провокаций неслучайно, учитывая особую любовь Путина к датам. В частности, ранее предупреждали о провокациях к 9 мая, а также 24 августа, когда Украина празднует День независимости.

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