В СНБО отмечают, что президент страны-агрессора хочет втянуть в войну другие страны.

Президент страны-агрессора Владимир Путин хочет втянуть в войну против Украины другие страны, в частности государства-участники Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире телемарафона.

"Наша разведка дает следующие данные. Путин очень хочет привлечь ОДКБ: киргизов, узбеков и другие народности. Если мы это увидим, то это будет вообще недопустимо. Сейчас есть информация, что они пытаются собирать с Дальнего Востока, где живут удмурты и якуты. Они уже там собирают, потому что желающих воевать у них уже не так много", - отметил Данилов.

Государствами-членами ОДКБ являются Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия и Таджикистан.

Ранее генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что ближайшие дни российского вторжения в Украину будут еще хуже.

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