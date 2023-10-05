Россия проводит соответствующие мероприятия с 2012 года.

В последние дни Россия проводит "традиционные" ежегодные учения, которые агрессор основал еще с 2012 года ко Дню гражданской обороны РФ (этот день отмечают в стране 4 октября).

Соответствующие меры охватили большую часть территорию страны, а учения гражданской обороны власти РФ проводят по сценарию масштабного международного вооруженного конфликта, отмечает британская разведка.

В Министерстве обороны Британии дали краткий анализ относительно будущих планов России и отметили: навряд ли в этом году Москва способна реализовать кардинальные изменения или расширение своих мероприятий.

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В то же время такие учения, вероятно, будут продолжаться ежегодно, поскольку Россия еще во времена СССР на протяжении многих поколений проводила подобные мероприятия под предлогом внутренней подготовки "к большому конфликту".

"Даже учитывая продолжающуюся войну в Украине, маловероятно, что Россия существенно изменила свою позицию национальной готовности за последние месяцы", - говорится в отчете британской разведки.

Россия начала октябрь с ядерных учений

В этом году Россия в рамках своего ядерного шантажа мира анонсировала на начало октября проведение масштабных учений в связи с "ядерной угрозой", имитируя подготовку общества ко "второму Чернобылю". Соответствующие меры по эвакуации во время "ядерной катастрофы" страна агрессор провела во вторник, 3 октября.

Это был первый за последнее время год, когда Россия объединила учения гражданской обороны с подобными мерами и масштабировала их одновременно по всей стране.

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