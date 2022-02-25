Этот объект нельзя оставлять, чтобы не происходило, отмечают в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Чернобыльская атомная электростанция, захваченная российскими диверсантами накануне, работает, ее работники - в заложниках.

Об этом сообщила

советник министра по вопросам зоны отчуждения в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Лала Тарапакина.

"Фактически, работники станции являются заложниками сейчас. Но прежде всего - заложниками своего профессионализма и совести. Это объект, который нельзя покинуть, чтобы не происходило", - написала она.

"Станция работает. Все тихо. Работники позавтракали и разошлись по рабочим местам. Наши коллеги и друзья из станции просят не паниковать и не звонить им каждую минуту", - добавила Тарапакина.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля войска оккупантов с территории Беларуси вошли в зону Чернобыльской АЭС. Нацгвардейцы, охранявшие хранилище опасных радиоактивных отходов, оказали ожесточенное сопротивление. Существовала угроза разрушения хранилища ядерных отходов. В таком случае радиоактивная пыль может накрыть территории Украины, Беларуси и стран ЕС.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович высказал предположение, что русские попытаются шантажировать Запад и мир захваченным ими Чернобылем.