Он отметил, что супруги с первых дней войны доставляло гумдопомогу лисичанам.

В Лисичанске под обстрел попали супруги волонтеров: мужчина погиб, женщина в реанимации.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В одном из отдаленных районов Лисичанска сегодня во время вражеского обстрела погиб волонтер, его жена в тяжелом состоянии в больнице. Супруги с первых дней войны волонтерили, они доставляли гумпомощь лисичанам", - отметил он.

Гайдай добавил, что эти люди - мирные, добрые и позитивные.

"Андрей. Вечная память... Помолимся за выздоровление Ольги", - подытожил Гайдай.

Напомним, на Луганщине оккупанты обстреляли многоэтажки и школу.

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