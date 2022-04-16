В Лисичанске под обстрел попали супруги волонтеров: мужчина погиб, женщина в реанимации.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"В одном из отдаленных районов Лисичанска сегодня во время вражеского обстрела погиб волонтер, его жена в тяжелом состоянии в больнице. Супруги с первых дней войны волонтерили, они доставляли гумпомощь лисичанам", - отметил он.
Гайдай добавил, что эти люди - мирные, добрые и позитивные.
"Андрей. Вечная память... Помолимся за выздоровление Ольги", - подытожил Гайдай.
Напомним, на Луганщине оккупанты обстреляли многоэтажки и школу.