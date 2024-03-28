Challenger 2 слишком тяжел, ему не хватает защиты и ему требуется слишком большая поддержка.

Великобритания передала ВСУ 14 танков Challenger 2. 82-я бригада ВДВ является единственным пользователем этих танков.

Как пишет Forbes, у ВСУ сейчас остается 13 этих танков, после того, как один из них во время боев разбили оккупанты возле Работино в конце прошлого лета. Однако четырехместный британский танк не подходит Украине. "Есть основания полагать, что Лондон предложил эти 14 Challenger 2 просто для того, чтобы побудить другие страны НАТО пожертвовать свои, более совершенные танки: Leopard 2, Strv 122 и M-1", - допустили журналисты издания.

Издание привело слова украинских военных о том, что 1200-сильный двигатель танка недостаточен для его веса, который составляет 71 тонну. Кроме того, Challenger 2 часто застревает в мягком грунте Украины, и его приходится буксировать другими "Челленджерами" или инженерной техникой. А в бою, когда буксировка не всегда возможна, застрявший Challenger 2 становится уязвимым.

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Издание указало, что Challenger 2 на вооружении Великобритании всегда имел дополнительную броню по бокам корпуса и нижней лобовой плите. И не зря: именно в этих местах базовый Challenger 2 наиболее уязвим. Но ВСУ так и не получили эти дополнительные комплекты брони, вероятно, потому, что лишние три тонны веса сделали бы этот танк еще менее мобильным на мягком грунте. Вместо этого украинцы добавили легкую решетчатую броню к наиболее уязвимым сторонам своих Challenger 2.

120-миллиметровая пушка L30 Challenger 2 также представляет собой проблему. В отличие от гладкоствольных пушек современных западных танков, L30 нарезная. Его боеприпасы несовместимы с другими танковыми снарядами, поэтому украинцам приходится поддерживать отдельную систему материально-технического снабжения только для того, чтобы 13 Challenger 2 могли стрелять.

"Если гладкоствольная танковая пушка L44 имеет ресурс до 1500 выстрелов, то нарезная L30A1 изнашивается после 500 выстрелов. Это особенно проблематично, поскольку 82-я бригада, очевидно обеспокоена тем, что ее танки завязнут в грязи, держит их в нескольких милях от линии фронта и использует их как мобильные гаубицы", - говорится в материале издания.

Издание сделало вывод, что эти танки не эффективны на вооружении ВСУ, поскольку едва ли стоят усилий по их содержанию и вооружению.

Танк Challenger 2

Challenger 2 - единственный танк британской армии. И британцы успешно применили его в Ираке в 2003 году.

Танки Challenger 2 от Великобритании стали первыми западными машинами такого класса, которые были переданы партнерами и открыли путь к Leopard 2 и Abrams в ВСУ. В то же время их количество в 14 единиц, несмотря на разговоры о том, что их впоследствии будет вдвое больше, сразу делают невозможным наименование их "геймченджером". Об этом британским журналистам рассказали украинские танкисты.

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