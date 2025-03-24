Одно из заданий - не дать врагу перебросить высвобожденные с Курщины подразделения на фронт.

Украинские военные вклинились в оборону противника, осуществили разминирование, зашли в пределах полутора километров в сторону Демидовки Белгородской области (РФ). Об этом сказал директор Defense Express Сергей Згурец в эфире "Эспрессо".

"Атакующие действия в направлении Белгородской области, речь идет о Демидовке и Графовке, фактически начались еще 5-6 дней назад", - отметил он.

По его словам, сначала враг удерживал населенный пункт, а "сейчас есть информация, что там находятся украинские войска". Он сказал, что Демидовка и Графовка - где-то на расстоянии 20 км от поселка Гуево, а это восточный участок Курского плацдарма, который и дальше удерживают украинские военные на территории противника.

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"И здесь можно сделать два вывода: не дать возможности противнику перебрасывать войска, которые вдруг освобождаются на Курщине, на другие участки фронта", - назвал Згурец первую причину боевых действий наших подразделений на этом участке РФ.

При этом добавил, что там происходят точечные удары, ведь объем украинских сил, которые заведены на Белгородскую область, не является значительным.

Эксперт отмечает, что на этой территории РФ есть участки, где находились подразделения российских военных, которые активно использовали дроны для атак на наши подразделения. "И фактически это могло быть подзадачей, чтобы выбить противника с тех участков, где располагались его дронари", - сказал Згурец.

Эксперт отметил, что было нанесено несколько ударов с помощью нашей военной авиации - на Белгородщине были уничтожены командные пункты врага, а также 4 российских вертолета, которые использовались для атак.

"Это свидетельствует о том, что на этом участке достаточно активно действуют наши дальнобойные средства, в частности, HIMARS. Также буквально вчера (речь идет о 23 марта - УНИАН) в зоне Графовки был уничтожен в очередной раз один из мостов, который обеспечивает российскую логистику. Фактически за счет авиации и дальнобойных систем эта зона сейчас нами контролируется и противнику придется реагировать какими-то действиями: или накапливать силы на этом участке, или принимать какие-то другие меры. Хотя других мер, кроме попытки повлиять на наших военных, у противника сейчас нет", - подчеркнул Згурец.

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Как сообщал УНИАН, Силы специальных операций (ССО) во взаимодействии с ГУР, ракетными войсками и артиллерией уничтожили в российском тылу сразу 4 вертолета за раз - два Ка-52 "Аллигатор" и два Ми-8.

Сообщалось, что они находились на замаскированной позиции в Белгородской области, используемой для "подскока" авиации (быстрого перемещения и неожиданных атак на ВСУ).

Как отмечал военный аналитик Евгений Дикий, этот удар может быть связан с другими событиями в Белгородской области. Ранее ряд российских пабликов сообщали, что Силы обороны там начали наступательную операцию.

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