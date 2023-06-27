В ходе мятежа наемники уничтожили две очень ценные машины, которых у россиян и так мало.

Мятежники из "Группы Вагнера" оказали большую услугу Украине, когда сбили несколько российских самолетов и вертолетов. Особенно важным было уничтожение самолета-ретранслятор Ил-22 и вертолета-постановщика радиопомех Ми-8. Об этом в интервью НВ рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, сбитый мятежниками Ил-22 – первый самолет этого типа, который был уничтожен в ходе российско-украинской войны. Всего на вооружении российской армии не более 10 таких машин.

Примечательно, что ранее этот или такой же самолет однажды уже был поражен украинской зенитной ракетой, но сумел пережить атаку.

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"Он вернулся тогда на базу, немного "разорванный", его восстанавливали. Ил-22 работает вместе с самолетом А-50. Это самолет дальнего радиообнаружения. Вот они на юге Украины в Азовском и Черном морях всегда летают, А-50, отслеживают радиолокационно наши средства, которые находятся в Украине. А Ил-22 ретранслирует этот сигнал, сообщая о воздушной обстановке", – рассказал Игнат.

Вертолет-постановщик радиопомех Ми-8, который был сбит вагнеровцами – тоже весьма болезненная потеря для оккупантов. Таких вертолетов в России тоже очень немного.

"Каждая уничтоженная единица техники, и вертолеты, и самолеты это хорошие новости для Украины. Это создает оккупантам проблемы. Плюс не забывайте еще летчики. Они – самое ценное достижение. Пилота просто так не подготовишь", – отметил спикер.

Мятеж вагнеровцев – последние новости

После досрочного сворачивания мятежа Евгений Пригожин уже более двух суток не появляется на публике и не делает никаких заявлений через соцсети. Утром 27 июня личный самолет Пригожина прилетел в Беларусь. Позднее Лукашенко подтвердил прибытие в Беларусь главаря вагнеровцев.

До сих пор остаются под вопросом договоренности, на условиях которых Пригожин свернул свой мятеж. Хотя главной целью восстания была объявлена поимка и наказание министра обороны Сергея Шойгу, пока нет никаких подтверждений, что ему грозит отставка. Аналитики вообще сомневаются, что она произойдет.

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