Казанский опубликовал снимок из оккупированной Макеевки.

На оккупированной боевиками части Донбасса царит разруха и хаос - в сети показали очередное фотоподтверждение этому факту.

Снимок в своем Twitter опубликовал журналист и представитель Украины на переговорах минской ТКГ Денис Казанский. После начала российской агрессии он покинул Донецк, в котором проживал.

На фото изображен оккупированный город Макеевка - спутник Донецка. В кадр попала старая ржавая маршрутка на фоне огромного борда со словами "Макеевка - город будущего".

"Будущее Макеевки выглядит не очень", - подписал журналист.

В комментариях пользователи бурно отреагировали на фото, высмеяв слоган боевиков. "Всегда орал с этого плаката, особенно сидя в "Богдане", пропахшем бензином и перегаром", "Это альтернативная реальность rust-punk", "Деды на палочках, это будущее?", "Назад в будущее", - написали они.

Как сообщал УНИАН, ранее руководитель оккупационной администрации Макеевки - так называемый "мэр" Сергей Голощапов обратился к жительницам города с просьбой не отпускать своих мужей на заработки в Россию.

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Автор: Юрий Годован