Келлогг заверил, что никто не говорит Украине отказываться от своих земель и Трамп во время дебатов с президентом Байденом этого не сказал.

Советник экс-президента США Дональда Трампа, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлогг заявил, что если Украина не вступаете в переговоры с РФ с неприемлемыми требованиями, то нужен посредник, который может сесть и фактически договориться с обеими сторонами.

"Это может быть Трамп. Президент Трамп верит, что он может это сделать. А кто еще мог бы это сделать? Президент Турции Эрдоган, как вы думаете, мог бы он это сделать? Нет, он не собирается этого делать. Шольц из Германии, как вы думаете, он это сделает? Нет, он не собирается этого делать. Макрон из Франции, он пытался, но не сделал этого. Ну, теперь в Британии сменилось правительство. Значит, и этого варианта нет", - сказал он в интервью "Голосу Америки".

Келлогг думает, что Украине нужен кто-то, с кем обе стороны могли бы говорить. По его мнению, Трамп разговаривает с обеими сторонами, а президент Байден - нет.

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"Если Украина не хочет вести переговоры - хорошо, но тогда примите тот факт, что вы будете иметь огромные потери в городах, ваших детей будут продолжать убивать, что у вас будет не 130 тысяч, а 230-250 тысяч погибшими. Демографически, что это даст стране? Вы должны принять тот факт, что, возможно, угроза останется для Киева, что Харькову будет нанесен больший ущерб. Или вы скажете, что пришло время, возможно, взять паузу и придумать, как вытеснить россиян оттуда, чтобы они не захватили больше земель, и как получить долгосрочное мирное соглашение?" - сказал советник.

Он напомнил, что в НАТО уже заявили, что не собираются поддерживать вступление Украины в НАТО, пока не закончится война.

"Ну вот так вот. Итак, вопрос заключается в том, собираетесь ли вы заставить 32 страны согласиться? Но они согласились, что пока идут боевые действия, - нет. Это реальность, и вот здесь вам нужен кто-то, кто будет участвовать в переговорах как посредник и говорить: "нет, вот куда мы хотим идти", - добавил Келлогг.

По его словам, люди на Западе не осознают масштабов этой войны.

"Это самая большая война в Европе после Второй мировой войны. Она ведется между двумя крупнейшими странами Европы. Потери - абсолютно ужасные. Больше, чем мы потеряли во Вьетнаме, больше, чем россияне потеряли в Афганистане. И невозможно так продолжать накапливать убытки. Это слишком большая страна. Я был там. Я был в Изюме, я был в Харькове, и я видел, что русские сделали. У меня нет любви к русским. Есть поддержка суверенитета. Надо найти способ (как его защитить). Это не значит, что мы говорим отдать землю. Должен быть способ это исправить", - пояснил он.

Советник заверил, что никто не говорит Украине отказываться от своих земель и Трамп во время дебатов с президентом Байденом этого не сказал.

Возможность переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что, возможно, в 2024 году стартуют переговоры о завершении горячей фазы войны. По его словам, соответствующий план должен быть "объединен с партнерами, чтобы никто не играл в свои инициативы окончания войны". По мнению Зеленского, окончание войны не означает отвоевание силой всех территорий. По его словам, в этом может помочь "сила дипломатии", однако Украине все равно надо быть сильной на поле боя.

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