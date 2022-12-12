Метко отработал украинский ПТУР.

Украинские добровольцы подразделения "Третья сила" эффектно уничтожили группу "элиты" российских оккупантов - наемников частной военной компании "Вагнер".

Добровольцы поделились видеороликом уничтожения оккупантов. На кадрах видно, как четверо "вагнеровцев" несут с поля боя пятого, неизвестно раненого или убитого.

Украинская "птичка" выследила наемников, а воины отправили их в ад метким выстрелом ПТУР. Лишь один вагнеровец смог выжить. На кадрах видно, как он пытается оправиться.

Видео дня

"Третья сила" опубликовала видео в День Сухопутных войск и поздравила коллег из ВСУ. Отмечается, что видео снято под Бахмутом. Интересно, что оккупантов уничтожали под трек "Будет тебе, враже, как Залужный скажет".

Потери России в Украине: актуальные данные

Потери России в Украине превысили отметку 94 тысячи человек. За сутки бойцы ВСУ ликвидировали 380 противников. Они также уничтожили более 20 единиц разнообразной вражеской техники, сообщил Генштаб ВСУ.

Также Россия потеряла: танков — 2942, боевых бронированных машин — 5920, артиллерийских систем — 1928, РСЗО — 397, средств ПВО — 211, самолет — 281, вертолетов — 264.

В частности, недавно украинские воины запустили много "бавовны" по важным базам российских оккупантов во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. На выходных рогромили пункт базирования российской ФСБ в гостинично-ресторанном комплексе на окраине города.

Вас также могут заинтересовать новости: