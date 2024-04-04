Он заявил, что Польша не предусматривает никакого прямого участия в войне в Украине.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна не планирует воевать в Украине. Как передает PAP, об этом он заявил на пресс-конференции в Гливице, отвечая на вопрос о переговорах между министрами иностранных дел стран-членов НАТО относительно возможного создания миссии Альянса в Украине.

Он отметил, что не будет комментировать этот вопрос, пока у него не будет "полной информации о содержании этих переговоров и их результатах".

"Я могу повторить то, что я говорил президенту Макрону, что я также говорил другим лидерам, президенту Байдену: Польша не предусматривает никакого прямого участия в войне на украинской земле", – ответил премьер-министр Польши.

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Войска союзников в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон всколыхнул западный мир заявлением о возможной необходимости отправки войск в Украину.

Позже министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что военнослужащие НАТО не будут воевать в Украине, однако смогут выполнять учебные миссии.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что руководство Соединенных Штатов Америки не поддерживает отправку американских войск в Украину.

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