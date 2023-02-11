Ночью оккупанты "героически" разбомбили остров, на котором давно никого нет.

Российские оккупанты в ночь на 11 февраля нанесли бомбовый удар по острову Змеиный, чтобы проверить обороноспособность ВСУ на этом участке и заодно чтобы создать для своей пропаганды удобный повод заявить об очередной "победе".

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"На днях они пытались разведывать, а позже решили продемонстрировать свою "силу" и "присутствие". Но что они бомбили? То, что сами там и оставили", – рассказала Гуменюк.

Видео дня

По ее словам, подобными акциями Россия пытается создать благоприятный информационный фон и дать хоть какую-то "победу" своей пропаганде.

"Также пытаются проверить нашу готовность к обороне и разведывать, не обустроили ли мы там уже мощный бастион, который им снова придется штурмовать", – заявила спикер.

Ситуация вокруг острова Змеиный

Расположенный к югу от Одессы остров Змеиный был захвачен российскими оккупантами в первый день вторжения. Именно здесь родился один из главных лозунгов украинского сопротивления – "Русский военный корабль, иди нах*й!"

30 июня – после нескольких месяцев дистанционной борьбы за остров – оккупанты, понеся тяжелые потери, решили эвакуироваться с острова. При этом было брошено много техники. Свое бегство они назвали "Шагом доброй воли", что стало еще одним известным мемом этой войны.

4 июля над островом был снова поднят украинский флаг. Однако оставлять гарнизон на Змеином не стали, поскольку ему бы угрожали удары российских ракет и авиации.

Вас также могут заинтересовать новости: