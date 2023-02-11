Российские оккупанты в ночь на 11 февраля нанесли бомбовый удар по острову Змеиный, чтобы проверить обороноспособность ВСУ на этом участке и заодно чтобы создать для своей пропаганды удобный повод заявить об очередной "победе".
Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
"На днях они пытались разведывать, а позже решили продемонстрировать свою "силу" и "присутствие". Но что они бомбили? То, что сами там и оставили", – рассказала Гуменюк.
По ее словам, подобными акциями Россия пытается создать благоприятный информационный фон и дать хоть какую-то "победу" своей пропаганде.
"Также пытаются проверить нашу готовность к обороне и разведывать, не обустроили ли мы там уже мощный бастион, который им снова придется штурмовать", – заявила спикер.
Ситуация вокруг острова Змеиный
Расположенный к югу от Одессы остров Змеиный был захвачен российскими оккупантами в первый день вторжения. Именно здесь родился один из главных лозунгов украинского сопротивления – "Русский военный корабль, иди нах*й!"
30 июня – после нескольких месяцев дистанционной борьбы за остров – оккупанты, понеся тяжелые потери, решили эвакуироваться с острова. При этом было брошено много техники. Свое бегство они назвали "Шагом доброй воли", что стало еще одним известным мемом этой войны.
4 июля над островом был снова поднят украинский флаг. Однако оставлять гарнизон на Змеином не стали, поскольку ему бы угрожали удары российских ракет и авиации.