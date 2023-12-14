Событие произошло прошлой ночью, когда агрессор атаковал украинское пограничье.

Российский беспилотник упал на территории Румынии во время российского нападения на украинские гражданские порты Одесской области этой ночью. Об этом сообщает румынское Министерство обороны.

Во время российской атаки на приграничные районы Украины в соседней Румынии пришлось поднимать в воздух самолеты F-16, им на помощь также пришли Eurofighter Typhoon ВВС Германии, которые сейчас помогают защищать этот фланг НАТО.

Радары зафиксировали, что по крайней мере один российский беспилотник проник в национальное воздушное пространство Румынии, передвигаясь на низкой высоте в уезде Тулча, граничащем с украинским Измаилом.

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Утром поисковые группы обнаружили в этой местности воронку глубиной 1,5 м, образованную "в результате неконтролируемого падения беспилотника". Дрон упал в безлюдной местности примерно в 4 км выше по течению от города Гринду, то есть неподалеку от украинского города Рени.

"Министерство национальной обороны решительно осуждает нападения, совершенные Российской Федерацией на отдельные объекты и элементы гражданской инфраструктуры в украинских портах на Дунае. Эти нападения являются неоправданными и серьезно противоречат нормам международного гуманитарного права", – отметили в румынском Минобороны.

Ночная атака беспилотников по Одесской области

Как писал УНИАН, в ночь на 14 декабря российские оккупанты запустили несколько волн "Shahed-136/131" - большинство по Одесской области. Всего были зафиксированы пуски 42 ударных БпЛА, из которых силам ПВО удалось перехватить 41.

Известно, что враг направил свои атаки как на саму Одессу, так и на юг региона – Подунавье. В Одессе обломками сбитых дронов-камикадзе повреждены более десятка зданий, преимущественно жилых, горели частные машины. Предварительно известно о 11 раненых мирных жителях, среди которых 3 ребенка.

В Подунавье враг атаковал припортовую инфраструктуру, направив дроны вдоль украинско-румынской государственной границы. От падения обломков повреждены складские помещения двух зернохранилищ.

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