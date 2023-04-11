Это свидетельствует о том, что десантные подразделения будут играть главную роль в будущих наступательных операциях в Украине.

Росийские воздушно-десантные войска (ВДВ) в Украине получили термобарические реактивные систем залпового огня ТОС-1А.

Об этом говорится в свежем отчете британской разведки. "ТОС-1А большой разрушительной силы, который Россия называет "тяжелым огнеметом", обычно эксплуатируют российские специализированные войска химической, биологической и радиологической защиты в Украине и ранее формально не ассоциировался с ВДВ", - отметили британские аналитики.

Перевод ТОС-1А на вооружение ВДВ указывает на будущую роль десантников в наступательных операциях в Украине. "Вероятно, это часть усилий по воссозданию ВДВ после тяжелых потерь в первые девять месяцев войны", - попустили в британской разведке.

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Война в Украине: новости

Потери россиян в Украине приблизились к новой психологической отметке - за прошедшие сутки в Украине убиты еще 500 россиян. Теперь общие потери противника составляют около 179 320 человек, сообщил Генштаб.

А на юге оккупанты отходят от линии соприкосновения, чтобы максимально обеспечить расстояние, недостижимое для украинских средств поражения.

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