Там указали, что например, жителям оккупированной части Херсонской области россияне приказали получить паспорт РФ до 1 июня.

Российские оккупанты на захваченных территориях Украины принуждают население брать паспорта Российской Федерации.

Об этом говорится в обзоре британской разведки. В частности, как отметили аналитики, жителей оккупированной части Херсонской области россияне предупредили, что те, кто не примет российский паспорт до 1 июня 2023 года, будут "депортированы", а их имущество конфисковано.

В разведке подчеркнули, что РФ использует свои паспорта как инструмент "русификации" оккупированных территорий, как это было в Донецке и Луганске до вторжения в феврале 2022 года.

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"Российские власти ускоряют интеграцию оккупированных территорий Украины в бюрократию Российской Федерации, чтобы представить вторжение как успешное, особенно в преддверии президентских выборов 2024 года",- констатировали аналитики.

Принуждение к получению российского паспорта

Оккупанты на захваченных территориях Украины регулярно проводят мероприятия направленные на принуждение к получению российских паспортов гражданами Украины. Для этого они запугивают население, заманивают людей получением разнообразных выплат и льгот.

Также известно, что россияне принуждают получать паспорта РФ сотрудников Запорожской АЕС в оккупированном Энергодаре.

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