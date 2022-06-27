Защитники "минуснули" самоходную артиллерийскую установку и танк рашистов.

Очередная группа российских "туристов" познакомилась с противотанково-ракетным комплексом "Стугна-П" отечественного производства. Постарались воины 1-й отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна.

Видео опубликовали на фейсбук-странице бригады.

На кадрах видно, что выстрел получился чрезвычайно удачным. Оператор несколько раз смещал фокус прицела наведения для управляемой ракеты.

"Наш боевой расчет "Валькирия" подбил очередной танк и САУ фашистов на востоке Украины. Акт денацификации произошел под Лисичанском, именно там, где путинские орды уже должны были быть согласно плану их фюрера еще 1 июня. Но опять "что-то пошло не так", – подписали видео защитники.

О ПТРК "Стугна-П"

Этот комплекс еще с первых дней полномасштабной войны демонстрирует не только способность превращать бронетехнику врага в металлолом, но и спасать жизни операторов.

Отечественное оружие имеет крайне высокие характеристики, позволяющие уничтожать из нее любой танк противника, не говоря уже о другой бронетехнике. Работать с ним возможно в любое время суток, прицел имеет электронно-оптический преобразователь, или, на более современных версиях – тепловизор.

Сам комплекс, учитывая его возможности, довольно мобильный, пусковая весит около 40 кг, а ракета – 30 кг. То есть для его применения и перемещения достаточно расчета из нескольких человек.

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