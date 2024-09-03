По его словам, наступление оккупантов напоминает непрерывный поток.

В зоне ответственности 15 бригады "Кара-Даг" войска РФ проводят активные штурмовые действия в направлении населенных пунктов Селидово, Мирноград и Покровск.

Офицер бригады Александр Рясный говорит, что россияне бросают все усилия на то, чтобы занять максимально выгодное положение, оттеснить наши силы и закрепиться. "Сейчас к данным населенным пунктам мы их не подпустили, но, к сожалению, местами противник имеет успех и продвигается", - рассказал он в эфире телемарафона.

По словам военного, захватчики имеют численное преимущество в людях, местами - в десятикратном размере. Они бросают в бой резервы, однако технику используют гораздо меньше, чем раньше.

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"Например, на Запорожском направлении, где мы до этого удерживали оборону. В основном идут штурмовые действия малыми пехотными группами, накатами, один за другим. Постоянно держа позиции под огневым контролем при поддержке артиллерии и авиации. Очень активно работают КАБами, забрасывая ими Селидово, Мирноград и Покровск", - подчеркнул Рясный.

Тактика российских оккупантов очень напоминает ту, которая применялась на Бахмутском направлении - значительное численное преимущество и большое количество штурмовых групп. "Я не скажу, что они хорошо подготовлены или хорошо оснащены, но их очень много", - добавил он.

Офицер рассказал, что на их участке фронта оккупанты задействовали множество разнообразных мотострелковых подразделений и полков, которые подтянули из резервов. Также есть подразделения "ДНР", "Шторм-Z" и "Шторм-V". Однако, все эти российские подразделения действуют по одной тактике.

"В течение двух недель, с тех пор как наша бригада начала выполнять задачи на направлении, принципиальной разницы мы не наблюдаем. Все они действуют одинаково. Используя технику малых групп, имея фактически GPS-трекер и точку, куда должны дойти, они просто суются с разных сторон и направлений. Пытаются закрепиться на указанных командованием участках. Они идут и идут. Там, где получают сопротивление, останавливаются, потому что мы их уничтожаем. Тогда они идут другим путем", - пояснил Рясный.

По словам офицера, российское наступление напоминает "непрерывный поток, который трудно остановить". "Останавливаем в одном месте, он течет в другое. И так со всех сторон. Пытаются найти разрывы в нашей обороне, какие-то зоны, чтобы пролезть в тыл", - отметил он.

Военный рассказывает, что у российских оккупантов наблюдаются проблемы со связью. "Мы так понимаем, что здесь есть очень много российских подразделений и у них не очень хорошее взаимодействие. Мы брали пленных, которые даже не понимали, в каком направлении двигались, потому что теряли связь со своими командирами и выходили на наши позиции", - рассказал боец.

В то же время он призывает не недооценивать российские силы, поскольку те развивают и направление дронов, и FPV, и связи. "Противник очень сильный, серьезный и очень трудно ему противостоять", - отметил офицер.

Для противодействия нашествию "мясных" штурмов и для сдерживания противника, украинские защитники используют все имеющиеся силы и средства. В частности, активно используют инженерные заграждения, проводят минирование, а также применяют артиллерию и авиацию.

"Тяжелый удар удерживает именно наша пехота, которая находится на позициях. Это люди, которые героическими усилиями, непрерывно отражают штурмы, фактически не имея возможности ни смениться, ни поспать. Пехота их сдерживает, но на самом деле очень трудно, поэтому мы также, к сожалению, несем потери. Ситуация очень сложная, однако Силы обороны продолжают сдерживать врага. Мы будем это делать, как бы трудно ни было", - подчеркнул Рясный.

Бои на Покровском направлении

Ранее Forbes писал, что для укрепления обороны вокруг Покровска с юга перебросили украинскую бригаду наступления "Кара-Даг".

Вчера президент Владимир Зеленский сообщил, что в последние дни захватнические войска РФ не имели продвижений на Покровском направлении.

Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил о сложной операции на этом направлении. По его словам, россияне имеют преимущество в вооружении и количестве личного состава, однако бойцы украинской армии наносят им потери.

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