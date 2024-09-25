Россияне в Угледаре используют тактику выжженной земли.

Если россияне будут продолжать разрушать Угледар, то смысла держать оборону в разрушенном городе не будет. Об этом сказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман в эфире телеканала "Эспрессо".

Он отметил, что применение большого количества КАБов, а также невероятный объем сил и средств, которые россияне привлекли в наступлении, могут привести к тому, что 72-й бригаде, которая держит оборону Угледара, придется отойти, чтобы не оказаться в полуокружении или в окружении.

Он также рассказал, что россияне в Угледаре используют тактику выжженной земли, которая в соответствии с международным правом считается военным преступлением.

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"Это нарушение правил ведения войны, поскольку невозможно захватывать территории, превращая их в руины. Тактика выжженной земли закреплена в международном законодательстве как военное преступление. Если россияне и дальше будут продолжать разрушение города, то смысла держать оборону в разрушенном городе нет", - подчеркнул Гетьман.

Отойдут ли ВСУ из Угледара - что говорят эксперты

Аналитик Forbes Дэвид Акс писал, что 72-я механизированная бригада ВСУ, которая защищала Угледар, начала отступление из города, а представитель УДА "Юг" Сергей Братчук отметил, что "надо быть готовыми к потере Угледара".

В то же время директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отмечал, что динамика в городе не в пользу ВСУ, но пока речь не идет об окружении, и по его мнению, ВСУ будут защищать этот участок.

А председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил, что ВСУ будут вынуждены отойти из Угледара, если город будет настолько разбитым, что там не удастся укрепиться и продолжать бой.

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