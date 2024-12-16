Генштаб направил в Курахово Третью штрумову, сказал эксперт.

Силам обороны, скорее всего, придется выйти из Курахово. Об этом в эфире "24 Канала" сообщил военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"В таком полуокруженном состоянии держать оборону практически невозможно. И судя по тому, что мы знаем из официальных наших источников, туда направлены дополнительные силы, если не ошибаюсь, Третья штурмовая - они скорее всего должны обеспечить отход. А не для того, чтобы продолжать в полуокруженном состоянии держать оборону. Это совсем неправильно", - сказал Гетьман.

Эксперт добавил, что подобные операции с плановым отходом с позиций - наиболее сложные не только с точки зрения планирования, но и организации всех процессов.

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"Более сложная, чем просто держать оборону или планировать наступательные действия. Наиболее сложная операция - это спланированный отход войск на заранее подготовленные позиции. Для этого привлекают подразделения, которые обеспечивают этот отход. Он планируется, чтобы отход состоялся с минимальными потерями. Это не просто убегают. Это надо техника, план относительно того, какие подразделения за какими отходят, кто прикрывает, каким образом надо двигаться и куда. Это серьезная работа, я уверен, что она планируется", - пояснил Гетьман.

Ситуация в Курахово остается сложной: что надо знать

Накануне аналитики DeepState сообщили, что захватчики захватили городской совет Курахово и вывесили там триколор. Они отметили, что враг продолжает продвигаться вглубь города.

Тем временем в ВСУ заявили, что Силы обороны продолжают операцию по удержанию города Курахово. Там отметили, что ситуация сложная в частности из-за значительного превосходства врага в личном составе.

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