Сергей Грабский отметил, что борьба за эти плацдармы имеет смысл.

Российские оккупанты не считают, что им что-то угрожает на левом берегу Днепра в Херсонской области. ВСУ важно там удерживать позиции, но россиян в разы больше.

Военный эксперт Сергей Грабский заявил, что на Херсонском направлении украинские военные оттягивают на себя 70 тысяч россиян.

"Это очень много. Под Авдеевкой воюет 40 тысяч. Представьте себе, если бы в придачу к тем 40 еще по меньшей мере половина этого континента была переброшена, насколько бы усложнилась ситуация Востоке Украины", – отметил эксперт в комментарии 24 Каналу.

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При этом он указал, что защитники Украины не только оттягивают на себя россиян, но и не дают врагу интенсивнее обстреливать правобережье Днепра.

"Удерживая эту полосу, мы не даем противнику возможность использовать крупнокалиберные минометы. Мы в определенной степени ограничиваем использование артиллерийских систем против мирного населения правого берега. Эта борьба для нас имеет смысл", – подчеркнул Грабский.

По его словам, на данный момент нет никакого смысла говорить о наступлении на этом направлении, но в будущем оттуда можно будет проводить рейды для разрушения коммуникации в тылу врага.

Бои за Крынки - главные новости

6 февраля стало известно, что украинские военные подняли флаг Украины в Крынках на левом берегу Херсонской области.

Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что для российских оккупантов Крынки является очень неудобной локацией.

При этом экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий сравнил успех армии Украины на левом берегу Днепра в Херсонской области с подвигом 300 спартанцев. По его словам, среди важных плацдармов, подконтрольных ВСУ, есть не только Крынки.

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