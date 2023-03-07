Ситуация под Бахмутом критическая.

Вооруженные силы Украины держат позиции на Бахмутском направлении. Они отбивают безумное количество штурмов каждый день.

Об этом рассказал экс-командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин в эфире телеканала "Эспрессо". По его словам, ситуация критическая.

"Каждый день мы стараемся удерживать позиции, отражать сумасшедшее количество штурмов и атак со стороны врага. Бойцы ВСУ постоянно находятся под артиллерийскими и авиационными обстрелами. Сложная ситуация остается на левом фланге, то есть к северу от Бахмута. Ситуация критическая, но контролируемая", - отметил Жорин.

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По его словам, ВСУ удерживают возможность сообщения с Бахмутом.

"Заехать и выехать из города можно, подвезти боекомплект можно, эвакуировать раненых из города также можно. Выполняем приказ удерживать позиции в Бахмуте и вокруг него", - сказал военный.

Ситуация под Бахмутом

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что оккупанты могут оказаться в окружении под Бахмутом.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, оборона Бахмута достигла поставленных целей и стала большим стратегическим успехом украинской армии.

По данным CNN, российские оккупанты под Бахмутом уже потеряли как минимум в пять раз больше военных, чем Украина.

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