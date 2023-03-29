В кадре видно, как шеренга российской пехоты шагает по окрестностям Бахмута, а затем получает мощные "прилеты" от ВСУ.

Вооруженные силы Украины, несмотря на напряженную ситуацию и активные боевые действия в Бахмуте (Донецкая область), поддерживают боевой дух украинцев драйвовыми видео о ликвидации врага на поле боя, нивелируя информационно-психологические операции россиян.

Новый ролик об "адских" буднях оккупантов вокруг несокрушимого украинского города показал СтратКом ВСУ. В главной роли на поле боя - Третья штурмовая бригада.

В кадре видно, как шеренга российской пехоты шагает по окрестностям Бахмута. Мирская жизнь россиян длится недолго, вскоре их "кормят" снарядами бойцы ВСУ.

Видео дня

Враг организовал мощную ИПСО вокруг "захвата" Бахмута

Напомним, что враг организовал масштабную информационно-психологическую операцию (ИПСО) о ситуации с обороной украинскими войсками Бахмута. Оккупанты регулярно осуществляют "вбросы" ложной информации по поводу отступления ВСУ, чтобы вызвать панику среди украинцев и заставить их потерь доверию к Генштабу ВСУ и собственным защитникам. Об этом сообщила заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр.

Она подчеркнула, что на данный момент войска Украины защищают Бахмут так же преданно, как и все другие территории Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский также объяснил, роль города Бахмут в противостоянии РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: