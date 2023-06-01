По оценке Запада, украинские военные "отошли из основной застроенной части города".

Во время попыток захватить Бахмут Донецкой области Россия потеряла более 60 тысяч военных убитыми и ранеными. Такие цифры привел журналистам один из западных чиновников на условиях анонимности.

"Мы считаем, что захват Бахмута, вероятно, стоил России по меньшей мере 60 тысяч жертв в секторе Бахмут-Попасная в течение годичного сражения", – заявил он изданию Sky News.

При этом такие цифры российских потерь на этом участке фронта чиновник назвал "консервативной оценкой". По его словам, по крайней мере треть из 60 тысяч – ликвидированы.

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Чиновник отметил, что Бахмут является "стратегически не важным" городом. Он также добавил, что, по оценке Запада, украинские военные "отошли из основной застроенной части города".

"Мы видим, что силы ЧВК "Вагнер" находятся в процессе отхода, по крайней мере по состоянию на сейчас. Замена этих силовых элементов требует значительных усилий от и без того перегруженных регулярных сил России", – подчеркнул чиновник.

Бои за Бахмут

С начала августа 2022 года за небольшой город Бахмут в Донецкой области, где до полномасштабного российского вторжения проживали около 70 тысяч человек, идут ожесточенные бои. Из-за постоянных ударов со стороны врага город превратился в руины.

20 мая 2023 года главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, наемники которого участвовали в штурмах города-крепости, в очередной раз заявил, что Бахмут полностью захвачен.

Мэр города Алексей Рева заявил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Бахмуте погибли 204 гражданских жителя. Среди жертв российской агрессии – четыре ребенка.

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