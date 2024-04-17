На Новопавловском направлении захватчики 20 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

Вооруженные силы Украины отбили 19 атак российских оккупантов на Бахмутском направлении, в частности в районе Часового Яра.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, за прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений. Враг нанес два ракетных и 64 авиационных удара, совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Так, за прошедшие сутки авиационным ударам подверглись 30 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов этих же областей, а также Черниговской, Днепропетровской и Николаевской.

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На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, а на Лиманском девять раз атаковал позиции наших защитников в районах Тернов, Торского и Григорьевки Донецкой области, а также Серебрянского лесничества на Луганщине.

"На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 19 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Белогоровка, Часов Яр, Ивановское, Клищеевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение", - говорится в сообщении.

На Авдеевском направлении украинскими воинами было отражено 11 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Новокалиново, Бердичи, Семеновка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

"На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка Донецкой области, где враг 20 раз пытался прорвать оборону наших войск", - отметили в Генштабе.

Кроме того, на Ореховском направлении враг четыре раза атаковал позиции украинских защитников в районах Старомайорского Донецкой области, Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

"На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, враг совершил пять безуспешных атак позиций наших войск", - говорится в сообщении.

В Генштабе также отметили, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава и двум пунктам управления противника, а подразделениями ракетных войск было нанесено поражение по одному району сосредоточения личного состава врага.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, 14 апреля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские оккупанты планируют захватить Часов Яр до 9 мая.

Военный эксперт Петр Черник высказал мнение, что захватить Часов Яр быстрыми темпами россияне не смогут. По его словам, агрессор не может достичь главной цели - ликвидации украинской государственности, то есть оккупации всей Украины, а поскольку так, то пытается достичь задачи минимум - выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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