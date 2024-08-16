Россия начала путинскую операцию 'Месть', в Курск стягивают больше войск, - Bild

Российские пропагандисты охотно снимают на камеры своих смартфонов погибших украинских воинов и уничтоженную технику.

Российский диктатор Владимир Путин начал операцию "Месть". Об этом заявил эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

Через несколько дней после того, как Путин обещал дать "достойный ответ" на вторжение Украины в Курскую область, российские "военкоры" начали публиковать ужасные кадры и видео от российских, на которых видно уничтоженную военную технику ВСУ и искалеченных мертвых солдат.

"Украина использует в Курской области 200-300 военных машин и несколько тысяч солдат. Мы видим, что Россия около 30-40 машин, вероятно, до 10% машин ВСУ сумели вывести из строя", - говорит Рёпке. Видео дня

Российские пропагандисты охотно снимают на камеры своих смартфонов погибших украинских воинов, срывают с их кителей сине-желтые флажки и собирают их военные удостоверения как трофеи своей "работы".

Рёпке считает эту жестокость демонстративной. На одной из видеозаписей тела украинских солдат навалены друг на друга, что также может быть признаком инсценировки.

Жертвами гнева и ненависти россиян становятся и пленные. На их головы надевают черные мешки, в ряде случаев звучат оскорбления и издевательства.

В то же время украинские активисты и западные корреспонденты сообщают о небывалых ранее бомбардировках городов и сел в соседней Сумской области, в которой разворачиваются подразделения для наступления на российскую территорию.

Жестокая месть пока не слишком помогла российской армии. Украинским войскам за последние несколько дней удалось еще больше расширить зону своего присутствия в Курской области. С 14 августа захвачено еще как минимум четыре населенных пункта. Российские войска, по данным министерства обороны РФ, за последние сутки смогли отвоевать одно село.

"Россия, тем не менее, продолжает перебрасывать в Курск все больше подкреплений. Солдаты стягиваются из таких отдаленных регионов, как Калининград, Мурманск и Грозный. Все чаще применяются самолеты и вертолеты. Операция "Месть", таким образом, только начинается", - заявил Рёпке.

Операция ВСУ в Курской области - актуальное

ВСУ продолжают продвигаться в Курской области, и, по данным аналитиков DeepState, взяли под контроль село Внезапное. В то же время в DeepState отметили, что россияне продвинулись возле Песчаного и в Красногоровке Донецкой области.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в Курской области РФ под контролем ВСУ уже более 80 населенных пунктов. На этой территории была создана военная комендатура во главе с генерал-майором Эдуардом Москалевым.

16 августа в ВСУ показали первые часы наступления в Курской области. Военные отметили, что тщательная подготовка, внезапность и информационная тишина стали определяющими на начальном этапе операции.

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