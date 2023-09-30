Сообщается, что, в частности, подразделения ракетных войск поразили шесть зенитно-ракетных комплексов россиян.

Авиация Сил обороны Украины за 30 сентября нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, восемь ударов по зенитно-ракетным комплексам российских войск.

Также, как сообщает Генштаб ВСУ, подразделения ракетных войск поразили шесть зенитно-ракетных комплексов и девять артиллерийских средств противника.

Тем временем российские войска за 30 сентября нанесли восемь ракетных и 71 авиационный удар, совершил 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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"В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.

Потери России в Украине на 30 сентября - данные ВСУ

Как писал УНИАН со ссілкой на данній Генштаба ВСУ, боевые потери России в Украине с момента начала широкомасштабной войны предварительно составиляют 278 тысяч 130 человек личного состава.

Также РФ уже потеряла в Украине около 6447 артиллерийских систем, 4691 танк, 8984 боевые бронированные машины, 796 реактивных систем залпового огня и 8854 единицы автомобильной техники и автоцистерн.

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