На вооруженные провокации противника наши защитники открывали ответный огонь.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил 8 октября получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – тяжелое.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

За прошедшие сутки, 8 октября, российские оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Позиции украинских воинов возле Золотого-4 враг обстрелял, используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Читайте такжеНа Донбассе стороны не желают соблюдать перемирие - миссия ОБСЕВблизи Троицкого оккупанты совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Майорского вражеские вооруженные формирования вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В направлении Красногоровки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку Крымского наемники дважды вели обстрелы из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также минометов калибра 120 мм.

Возле Причепиловки враг применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

В сторону населенного пункта Лопаскино российско-оккупационные войска дважды совершили обстрелы из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Широкиного обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

По состоянию на 7:00 утра, 9 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Автор: Виолетта Орлова