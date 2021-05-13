Боевых потерь среди бойцов Объединенных сил нет.

С начала суток на Донбассе зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

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В частности, враг трижды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи населенного пункта Верхнеторецкое.

Из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов оккупанты дважды совершили обстрел в направлении Песков.

У населенного пункта Новотроицкое российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а у поселка Пивденное - из станковых противотанковых гранатометов.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет.

Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм.

Ситуация на Донбассе: последние новости

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Автор: Леся Лещенко