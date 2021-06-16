Сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений 16 июня около 19:30 вблизи населенного пункта Луганское военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Север" в Facebook.

Информируется, что бойцу оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

На обстрел противника украинские военные открыли ответный огонь.

На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.

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Автор: Олег Давыгора