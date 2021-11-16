Боевики выпустили 13 мин калибра 82 мм

Боевики из минометов обстреляли Марьинку Донецкой области. В результате разрушен жилой дом и прилегающая к нему территория.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Оккупанты били по населенному пункту с 07:50 до 08:20. Всего боевики выпустили 13 мин калибра 82 мм. В результате обстрела разрушен жилой дом и прилегающая территория.

"Расстояние зоны попаданий от фактической линии разграничения сторон составляет около 600 метров, что свидетельствует об умышленном обстреле вооруженными формированиями РФ жилой застройки", - говорится в сообщении.

При этом украинские военные указали, что боевики стали чаще вести огонь по населенным пунктам на Донбассе.

Как ранее сообщал УНИАН, на Донбассе вследствие обстрелов российских оккупационных сил ранен военнослужащий Вооруженных сил Украины.

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В частности, в направлении Марьинки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм, в районе Новоалександровки – из минометов калибра 120 мм, а возле Новозвановки – из артиллерии калибра 122 мм.

Автор: Анастасия Горбачева