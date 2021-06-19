На обстрел российско-оккупационных войск воины Вооруженных Сил Украины открыли ответный огонь.

Российские оккупанты на Донбассе с начала текущих суток, 19 июня, трижды нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщается в вечерней сводке штаба ООС.

В частности, вблизи Луганского боевики обстреляли украинских военных из станковых противотанковых, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

А возле Зайцево и Желтого зафиксированы пролеты вражеских беспилотников типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

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"В результате вражеского огня боевых потерь среди военнослужащих ООС нет. На обстрел российско-оккупационных войск воины Вооруженных Сил Украины открыли ответный огонь", - сообщили в ООС.

Также сообщается, что в зоне проведения ООС пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 15 гектаров территории и передали на уничтожение 265 взрывоопасных предметов.

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Автор: Александр Топчий