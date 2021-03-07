Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.

На Донбассе с начала суток враг 5 раз нарушил режим тишины, боевых потерь среди украинских воинов нет.

Об этом сообщается в вечерней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

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«В течение текущих суток, 7 марта, было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня», - отмечается в сообщении.

Так, вблизи Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из минометов 120-го и 82-го калибра. Защитники Украины ответным огнем дали достойный отпор.

Огневая активность врага наблюдалась недалеко от населенного пункта Лебединский, где российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь по позициям Вооруженных сил Украины из миномета 82-го калибра и из станкового противотанкового гранатомета.

Возле населенного пункта Опытное вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, а вблизи населенного пункта Пивденное - совершили прицельные обстрелы из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди украинских воинов нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.

Также напоминается, что в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 5 гектаров территории и передали на уничтожение 61 взрывоопасный предмет.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами, подчеркнули в штабе.

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Автор: Виктория Токарева