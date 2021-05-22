Состояние здоровья украинских защитников – удовлетворительное.

Российские оккупанты 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов ранены двое украинских военных, еще один получил боевое ранение.

Об этом говорится в утреннем сводке штаба ООС.

Вблизи Катериновки враг открывал огонь из артиллерийских установок 122 калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В пригороде Водяного российско-оккупационные войска два раза совершили обстрел из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Новоселовки противник дважды вел огонь из минометов 82-го калибра.

Вблизи Песков враг применил минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы.

В районе поселка Луганское оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле поселка Гнутове – еще и из стрелкового оружия.

"В результате обстрела вооруженными формированиями РФ позиций наших подразделений, два военнослужащих ВСУ получили ранения и одно боевое травмирование. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь", – говорится в сводке.

Отмечается, что состояние здоровья украинских защитников – удовлетворительное.

По состоянию на 7:00 22 мая штаб зафиксировал два нарушения режима прекращения огня: вблизи Песков оккупанты обстреливали из минометов 120-го и 82-го калибров, а также крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Причепилівки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевых потерь вследствие вражеского огня нет.

"На обстрелы противника наши военные открывали ответный огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ", – заявляют в штабе.

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Автор: Яна Ставская