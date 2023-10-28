Эксперт рассказал о преимуществе Украины.

Украина будет атаковать энергетическую инфраструктуру РФ в ответ на аналогичные удары, заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Конечно же, будем. Даже секретарь СНБО Алексей Данилов говорил о том, что ответы теперь будут зеркальными. Мы молчать не будем. На каждую подстанцию мы будем уничтожать подстанцию на территории РФ. Пусть тоже сидят в блэкауте, чтобы они понимали, что это такое", - отметил он.

При этом эксперт акцентировал на том, что у Украины в отличие от РФ уже есть опыт:

"Мы это уже пережили в прошлом году, у нас есть огромный практический опыт. Не тренировки, а реальный опыт, как преодолевать энергетические блекауты в холодное время и темное время года, когда день очень короткий, а ночь очень длинная. У них этого нет. Так что, у нас здесь даже будет преимущество. Отвечать мы будем жестко, на каждый выпад в сторону нашей энергетической системы".

Напомним, ранее Данилов заявлял, что Украина не имеет никаких запретов на использование оружия, разработанного собственным военно-промышленным комплексом, для нанесения ударов по территории России.

"У нас есть договоренности с партнерами, что мы не используем их оружие для ударов по территории РФ, чтобы их не обвиняли в причастности к войне, которую развязала РФ, но это не распространяется на оружие, которое производит наш ВПК", - говорил он.

Вас также могут заинтересовать новости: